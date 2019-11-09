Баскетбольная «Самара» побывала в гостях в школе-интернате «Преодоление»

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БК «Самара» продолжает работу по популяризации баскетбола. В пятницу, 8 ноября, представители клуба побывали в гостях в школе-интернате «Преодоление».Это уже второй визит баскетболистов в эту школу. В феврале прошлого года здесь побывали тренер команды «Самара-ДЮБЛ» Илья Локтионов и игроки молодежной команды. Сейчас — игроки женской команды Олеся Косякова и Элеонора Железнова, а также тренер детского отделения Андрей Владимиров.Первая часть мероприятия прошла в формате импровизированной пресс-конференции: воспитанники школы с присущей им непосредственностью задавали интересующие их вопросы о баскетболе и не только — и обязательно получали исчерпывающий ответ. А ответы на вопрос о том, удается ли профессиональным спортсменам совмещать карьеру с образованием, были встречены уважительными аплодисментами: Элеонора учится в одном из вузов Екатеринбурга, куда поступила во время выступления за УГМК, Олеся сейчас на четвертом курсе химико-технологического факультета СамГТУ, и последние несколько сессий сдала на «отлично», а Андрей Вячеславович, инженер связи по первой специальности, недавно получил и педагогическое образование, так необходимое в работе с детьми.Из актового зала, где проходила «пресс-конференция», школьники и их гости перешли в спортзал. Там после небольшой разминки «профи» провели матч со школьной баскетбольной командой. Сначала «команда Олеси» сыграла против «команды Элеоноры», а Андрей Вячеславович выступал одновременно и судьей, и тренером обоих соперников. А затем уже он вместе с девушками втроем сразились со школьниками. Как и положено в таких случаях, матч завершился вполне дружественной ничьей.Завершали визит вручение памятных сувениров с символикой БК «Самара», совместная фотосессия и новая порция неформального общения.Александр Янборисов, учитель физической культуры школы-интерната «Преодоление»:- Сегодняшнее мероприятие, а похожие у нас в школе проходят регулярно, особенное. Все-таки есть стереотип, что баскетбол — это игра для мужчин, а к нам пришли девушки, которые показали мастерское владение мячом. Мы недавно открыли в школе баскетбольную секцию, и думаю, это показательное выступление добавит нашим ребятам желания заниматься спортом, не только профессиональным но и любительским. А для наших детей физическое развитие очень важно.Элеонора Железнова, игрок женской команды БК «Самара»:- Год назад я уже принимала участие в таком мероприятии — и вот сегодня еще раз. Спасибо большое за приглашение! Мне было очень интересно пообщаться с детьми и научить их каким-то новым элементам. И для нас это новые эмоции, которые помогают разгрузиться после тренировок и игр.Андрей Владимиров, тренер детского отделения БК «Самара»:- Дети любознательные: интересовались, как мы живем, чем мы живем, как у нас проходят соревнования, куда мы ездим. У них здоровый интерес к нашей профессии, к игрокам и тренерам. Затем мы размялись и немного поиграли. Все довольны, все счастливы...Напомним, что и мужская, и женская команды БК «Самара» идут в чемпионате без поражений.