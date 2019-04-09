Баскетбольная «Самара» начала полуфинал с волевой победы
9 апреля 2019 10:08
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8 апреля баскетболисты «Самары» в первом матче полуфинальной серии чемпионата Суперлиги переиграли «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды — 83:77.
Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:
- Даже при «-14» команда верила в свою игру. И показательно, что мы не сломались и уже в той же второй четверти чуть догнали соперника. У нас был некоторый задел, а хорошее начало третьей четверти дало нам преимущество. Мы забили легкие очки, хорошо агрессивно отзащищались. И в итоге вытерпели, сохранили преимущество. Чего ждать от соперника во втором матче? Такого же упорного сопротивления. Ревда — волевая команда, которая не уступает и никогда не сдается. Здесь уже игра характеров: кто окажется сильнее — тот и выиграет серию.
Серия пройдет до трех побед одной из команд.
Следующий матч соперники проведут уже в среду, 10 апреля. Он состоится так же в «МТЛ Арене», начало — в 19-00.
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