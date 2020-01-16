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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Баскетболисты «Самары» разгромили столичную МБА

16 января 2020 13:27
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Баскетболисты Самары разгромили столичную МБА
Наша команда делит первое-второе места в турнирной таблице со «Спартаком-Приморье».

15 января в первом матче второго круга регулярного чемпионата Суперлиги «Самара» в Москве разгромила команду МБА — 101:66.

Исход матча во многом был предрешен уже в стартовой десятиминутке, когда самарцы выдали рывок 17:0 и завершили четверть с перевесом в 22 очка — 30:8. В дальнейшем они лишь наращивали преимущество, а в заключительном периоде преодолели рубеж в 100 набранных очков (впервые в нынешнем сезоне).
101:66 — сверхуверенная победа «Самары». Самыми результативными в составе «Самары» стали Владимир Пичкуров (17 очков) и Александр Лавников (15 очков).

«Самара» делит первое-второе места в турнирной таблице со «Спартаком-Приморье».
Следующий матч «Самара» также проведет на выезде: 18 января она сыграет с «Химками-Подмосковье». Дома наша команда сыграет в конце января: 28-го она примет ЦСКА-2, 31-го — «Купол-Родники».


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