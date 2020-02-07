Баскетболисты «Самары» разгромили «Новосибирск»
7 февраля 2020 09:59
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6 февраля «Самара» в матче чемпионата Суперлиги на своей площадке разгромила «Новосибирск» — 90:62.
Исход встречи был, по сути, предрешен уже в стартовой десятиминутке. После относительно равного начала самарцам удался пятиминутный рывок 17:2. Хорошо полетели трехочковые: дальними попаданиями отметились Владимир Пичкуров, Антон Глазунов, Евгений Войтюк и Алексей Нестеров.
Убедительно выиграв первый период со счетом 33:12, «Самара» так и не дала сибирякам ни шанса на спасение матча. Временами преимущество нашей команды достигало 30-ти и больше очков, и большее, на что хватало гостей — немного сокращать разницу.
В итоге «Самара» одержала уверенную победу — 90:62. Самыми результативными в ее составе стали Владимир Пичкуров и Евгений Войтюк, набравшие по 17 очков.
Эта победа стала для «Самары» шестой подряд в чемпионате. Наша команда сохранила за собой лидерство в турнирной таблице.
Следующий матч самарцы проведут уже в воскресенье, 9 февраля: в «МТЛ Арене» они примут «Университет-Югру», начало матча — в 18:00.
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