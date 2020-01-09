Баскетболисты «Самары» 11 января проведут первый домашний матч в 2020 году
9 января 2020 11:18
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11 января «Самара» проведет первый домашний матч в наступившем году: в «МТЛ Арене» наша команда в рамках чемпионата Суперлиги сыграет с «Уфимцем».
«Самара» сейчас занимает второе место в турнирной таблице, лишь на одну победу отставая от лидирующего «Спартака-Приморье».
К матчу с «Уфимцем» самарцы подходят в хорошем настроении: перед самым Новым годом команда Игоря Грачева, обыграв представителя Единой лиги ВТБ пермскую «Парму», оформила выход в полуфинал Кубка России, а 5 января открыла календарный год победой в Верхней Пышме над «Уралмашем» в первом матче полуфинала.
«Уфимец» выступает куда скромнее: дебютанты Суперлиги идут пока вне зоны плей-офф.
Антон Глазунов, капитан «Самары»:
- Позади еще только первая часть сезона, рано и не совсем правильно говорить, кто какое место занял, все может поменяться. Из других команд меня никто не удивил, все идут на своих местах. Я считаю, что мы должны идти с Владивостоком на первых местах, мы проиграли дома игру «Руне-Баскет», которую не должны были проигрывать. Уфа — это непредсказуемая команда. Она может показать отличную игру против соперников-лидеров, но может и проиграть аутсайдерам.
Матч состоится 11 января в «МТЛ Арене», начало в 15:15.
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