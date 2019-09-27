Баскетболистки БК «Самара» выбыли из борьбы за Кубок России

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В 1/8 финала Кубка России среди женских команд «Самара» уступила МБА — 42:81.Матч состоялся 26 сентября в самарской «МТЛ Арене». Он стал первым для девушек «Самары» домашним поединком в наступающем сезоне: предыдущие четыре матча команда провела в рамках предварительного этапа Кубка России в Красноярске (и все четыре выиграла, получив право сыграть в плей-офф турнира).Счет в матче открыли игроки «Самары», но уже к концу стартового периода преимущество выступающих в элитной Премьер-Лиге москвичек стало двузначным (12:24). В дальнейшем лишь эпизодами хозяйкам удавалось перехватывать инициативу. Разница в счете постоянно росла.Завершился первый домашний матч поражением «Самары» — 42:81. Самым результативным игроком команды стала Ирина Киселева, набравшая 12 очков.Виктор Курильчук, главный тренер «Самары»:- Уровень МБА все знают, скорости здесь совсем другие. Радует то, что девчонки не струсили. Нам немного не хватает опыта, если бы меньше переживали — думаю, результат был бы другой. Но это нормально: первая игра, большой зал, зрители... Как зрители себя поведут, как их примут — такие вопросы, конечно, заставили их переживать. В целом мы пока не сыграли те игры, которые нам нужны. В Красноярске мы сыграли четыре матча с командами, которые совершенно не знали — и уверенно их выиграли. Хотя некоторые команды приехали туда не в тех составах, которыми будут выступать в чемпионате, и не на том уровне подготовки. Поэтому в чемпионате игры будут совсем другими. И то, что мы выигрывали в Красноярске по 30-40 очков — это ничего не значит.Следующие официальные матчи «Самара» проведет лишь в ноябре, когда стартует чемпионат Суперлиги-2. В октябре команда планирует сыграть несколько товарищеских матчей.