Баскетболистам «Самары» предстоит серия домашних матчей

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Баскетбольная «Самара», которая сейчас идет на втором месте в чемпионате Суперлиги, на этой неделе проведет два домашних матча: 10 декабря она сыграет с «Темп-СУМЗ-УГМК», 13-го — с «Уралмашем».Самарцы последние свои матчи сыграли на Дальнем Востоке, где переиграли «Восток-65» из Южно-Сахалинска и уступили «Спартаку-Приморье» во Владивостоке. В десяти матчах у нашей команды восемь побед.На одну победу меньше у «Темп-СУМЗ-УГМК». Команда из Ревды (Свердловская обл.) идет в таблице четвертой.Екатеринбургский «Уралмаш» пока балансирует на грани попадания в плей-офф, сейчас он занимает восьмое место.Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:- В Ревде практически на 80% обновили состав. Мало кто остался из из прежнего состава. Команда показывает неплохую игру, хотя и с некоторыми провалами. Соперник для «Самары» заведомо неудобный, поэтому легкой игры не будет. Но мы должны, особенно учитывая поражение во Владивостоке и то, что играем дома, постараться реабилитироваться и выиграть этот матч. В «Уралмаше» тоже много игроков, вернулся прежний тренер — и команда выглядит неплохо, сражается со всеми. Здесь тоже легкой игры не будет. Как и в целом в чемпионате: многие игры непредсказуемы. Как мы подготовимся — такой и будет результат.А 16 декабря «Самара» проведет первый матч четвертьфинала Кубка России. Соперником нашей команды станет представитель Единой лиги ВТБ «Парма» (Пермь).Все матчи пройдут в «МТЛ Арене», начало — в 19:00.