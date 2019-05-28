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Аветисяну «Крылья Советов» не нужны

28 мая 2019 11:29
135
Аветисяну «Крылья Советов» не нужны
.Бизнесмен заявил, что с него хватит и баскетбола.

По какой-то странной причине некоторые горожане решили, что почетный гражданин города, председатель правления «Роснано», владелец самарского «Волгапромгаза», гитарист по совместительству и любитель хорошей музыки Владимир Аветисян сможет спасти самарские «Крылья Советов».

После разгромного поражения наших земляков от «ЦСКА» подписчики г-на Аветисяна в Твиттере предложили ему навести порядок в «Крыльях». Почему выбрали именно его и каким образом они предполагают «навести порядок» - никто, конечно же, не пояснил, пишет "Засекин".

Г-н Аветисян ответил, что ему хватает Самарской федерации баскетбола, которую он возглавил осенью прошлого года. А затем нескромно резюмировал, что бессмысленно заниматься тем, чего нет. А в Самаре, по его мнению, нет футбола и рок-н-ролла.

Матч, о котором идёт речь, состоялся 26 мая в Москве. Наши земляки проиграли с разгромным счетом 6:0. Председатель совета директоров клуба Александр Фетисов извинился перед болельщиками и отметил, что матч для самарской команды не был решающим.


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