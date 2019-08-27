Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
27 августа 2019 12:56
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Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев дал интервью клубному телевидению. Футболист, занимающий с 5 голами первую строчку в списке бомбардиров РПЛ, рассказал о своей жизни. Так, он признался, что будь такая возможность - поменялся бы телами с легендарным шведским форвардом Ибрагимовичем.
- Я бы посмотрел, как он себя ведет. Златан не кумир, но я смотрю его игру и мне кажется, что мы немножко похожи. В футболе он мне импонирует больше всех, - сказал Соболев.
Александр также поделился, что в детстве, да и сейчас, его иногда дразнят из-за строения зубов. Скобы он устанавливать не боится, но на походы в стоматологию с плотным графиком игрока профессионального клуба времени не всегда хватает.
Голеадор отметил, что из зарубежных клубов ему с детства импонирует "Барселона". В то же время, он хотел бы поиграть в Англии, а в прошлом сезоне переживал за "Ливерпуль" и конкретно за Юргена Клоппа, пишет "КП".
Фото: принтскрин видео.
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