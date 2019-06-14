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Александр Самедов подпишет с «Крыльями Советов» годичный контракт

14 июня 2019 09:23
109
Александр Самедов подпишет с Крыльями Советов годичный контракт
Самедов перешел в «Крылья» из «Спартака» в январе 2019 года.

Как стало известно Sport24, полузащитник Александр Самедов продолжит выступать за «Крылья Советов». 34-летний футболист подпишет контракт с самарским клубом сроком на один сезон.

Самедов перешел в «Крылья» из «Спартака» в январе 2019 года на правах свободного агента. В прошлом сезоне он провел 21 матч, в котором отметился 4 голевыми передачами. «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ, победив в переходных матчах «Нижний Новгород».

Самедов имеет опыт выступлений за «Локомотив», «Москву», «Динамо» и сборную России.

Фото pixabay.com

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