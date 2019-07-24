Александр Гацкан стал игроком "Крыльев Советов"
24 июля 2019 13:58
111
Млдавский игрок Александр Гацкан прибыл в Самару, где подписал контракт с ПФК "Крылья Советов". Соглашение с Александром заключено по схеме "1+1". 35-летний игрок известен российским любителям футбола по выступлениям за "Рубин" и "Ростов", в котором он играл с 2008 года.
Вплоть до 2018 года Александр Гацкан защищал цвета национальной сборной Молдавии. За "Крылья Советов" Александр будет выступать под номером 8. Гацкан присоединился к команде в среду на утренней тренировке, сообщается на сайте ФК.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1229
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1058
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1352
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8263
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8725
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8433
Спорт в регионе
24 июля 2019 14:31
В составе команды, которая будет представлять не только Тольятти, но и всю Самарскую область, пять человек. Спорт в регионе
98
24 июля 2019 13:58
Соглашение с Александром заключено по схеме "1+1". Спорт в регионе
111
23 июля 2019 19:17
Информацию о гибели спортсмена подтвердил его бывший тренер Руслан Дотдаев. Спорт в регионе
299
23 июля 2019 14:10
Которая готовится защитить титул чемпионов Суперлиги. Спорт в регионе
404
23 июля 2019 12:54
Вход свободный. Спорт в регионе
328
23 июля 2019 12:44
Рохель сыграл за самарский клуб 18 матчей. Спорт в регионе
329
22 июля 2019 20:27
В соревнованиях приняли участие 8 пилотов в составе 4 экипажей на трех вертолетах Ми-2. Спорт в регионе
266
Видео
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
425
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
389
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
300
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
443
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
477
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
349
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
751
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
651
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
851
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
864
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
582
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
905
Мероприятия