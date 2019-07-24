Александр Гацкан стал игроком "Крыльев Советов"

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Млдавский игрок Александр Гацкан прибыл в Самару, где подписал контракт с ПФК "Крылья Советов". Соглашение с Александром заключено по схеме "1+1". 35-летний игрок известен российским любителям футбола по выступлениям за "Рубин" и "Ростов", в котором он играл с 2008 года.Вплоть до 2018 года Александр Гацкан защищал цвета национальной сборной Молдавии. За "Крылья Советов" Александр будет выступать под номером 8. Гацкан присоединился к команде в среду на утренней тренировке, сообщается на сайте ФК.