Александр Фетисов: здоровье игроков является главным критерием при решении по сезону РПЛ
14 мая 2020 13:49
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Сохранение здоровья участников матчей является главным критерием при принятии решения о будущем сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленном из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов.
Тинькофф - РПЛ приостановлена с 17 марта из-за пандемии коронавируса, сыграно 22 тура из 30 запланированных. 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. В конце апреля на общем собрании клубов РПЛ были озвучены ориентировочные сроки возобновления турнира - 21 или 28 июня. Вопрос о возобновлении чемпионата будет рассмотрен на заседании исполкома РФС, которое пройдет 15 мая.
"Доигровка чемпионата будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Риск коронавируса существует для всех, и для клуба, безусловно, важно здоровье игроков и сотрудников", - сказал Фетисов.
По словам Фетисова, в случае возобновления чемпионата предстоит решить большое количество организационных вопросов: от продления контрактов и возвращения легионеров до логистики проведения матчей. "Уже понятно, что клубы понесут расходы, связанные с различными тратами, которые не могли быть учтены в бюджете на сезон, - добавил Фетисов. - "Крылья Советов" сейчас, как и другие команды, не могут получать доходы ни от продажи билетов и атрибутики, ни от спонсоров".
"В каждом клубе РПЛ есть игроки, у которых контракты заканчиваются 31 мая. Продление контрактов [в "Крыльях Советов"] во многом будет зависеть от того, продолжится ли чемпионат или нет. В любом случае решение по каждому игроку будет приниматься совместно с тренерским штабом", - рассказал председатель совета директоров "Крыльев Советов".
Команда из Самары находится в зоне прямого вылета во второй по силе дивизион чемпионата России - Футбольную национальную лигу. "Крылья Советов" набрали 22 очка и на два очка отстают от 12-й строчки, гарантирующей право на выступление в следующем сезоне РПЛ.
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