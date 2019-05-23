Александр Дюков о финале Кубка в Самаре: «Регионы готовы принимать матчи самого высокого уровня. Будем продолжать эту практику»
23 мая 2019 10:20
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Президент РФС Александр Дюков подвел итоги финала Олимп Кубка России, в котором «Локомотив» победил «Урал» (1:0), пишет sports.ru.
– Матч получился интересным, боевым. Он держал зрителей в напряжении до последней минуты. Настоящий финальный матч.
Конечно, хочу поздравить «Локомотив» с победой, с завоеванием такого важного трофея, важного кубка с многолетней историей.
– Как, по-вашему, справилась Самара с проведением такого большого события?
– Самара прекрасно справилась с проведением финала. Я хотел бы поблагодарить руководство региона и губернатора Дмитрия Азарова за его помощь и поддержку.
Когда мы говорим о финале, это не только проведение матча и полные трибуны. К финалу была подготовлена очень насыщенная, интересная программа из разных мероприятий, активностей, которые, безусловно, понравились как болельщикам, так и жителям Самары.
Эту практику мы будем продолжать и будем стараться делать так, чтобы каждый финал был еще более интересным, еще более наполненным различными событиями, и футбольными, и околофутбольными, в хорошем смысле этого слова.
– Правильно ли я понимаю, что мы говорим и об играх сборной за пределами Москвы?
– Конечно, у нас сейчас очень много качественных, современных, уютных стадионов. Эти стадионы надо использовать в том числе и для проведения матчей нашей сборной.
Самара сегодня в очередной раз подтвердила, что и в регионах мы можем проводить матчи сборной. Регионы готовы принимать матчи самого высокого уровня. Конечно, эту практику мы будем продолжать, – сказал Дюков в эфире «Матч ТВ».
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