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Академию футбола имени Юрия Коноплева в Тольятти ждет модернизация

16 июля 2019 09:49
133
Академию футбола имени Юрия Коноплева в Тольятти ждет модернизация
Предлагается делать ставку на молодёжь.

В понедельник, 15 июля, по окончании межрегионального форума-совещания по развитию моногородов, который проходил в Тольятти, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил Академию футбола имени Юрия Коноплева. Глава региона пообщался с воспитанниками центра и обсудил с руководством клуба перспективы развития «кузницы футбольных кадров» Самарской области и всей страны, сообщает пресс-служба облправительства.

Академия Коноплева — одна из самых известных и успешных футбольных школ России. Ее воспитанники выступают за российские и зарубежные профессиональные футбольные клубы, в том числе в командах Российской Премьер-лиги. К примеру, На Чемпионате мира по футболу FIFA-2018 в составе сборной России играли «выходцы» Академии — Роман Зобнин, Илья Кутепов и Алан Дзагоев. Но сейчас академия переживает не лучшие времена: материально-техническая база во многом устарела, и, кроме того, в стране появилось много других футбольных школ. Туда подчас «перетекают» талантливые тренеры и воспитанники. Для того, чтобы вернуть Академии былую славу, Правительство Самарской области, лично Глава региона Дмитрий Азаров предпринимают целый комплекс мер, активно привлекают представителей бизнеса, готовых инвестировать в спорт и достижения самарского футбола. Так, придать новый импульс развитию Академии призвано партнёрство с Akron Holding. Его директор Павел Морозов рассказал, что уже имеет опыт в подобном вопросе: в 2011 году компания построила стадион в Новосемейкино, собрала команду ребят и наняла для неё профессиональных тренеров. В прошлом году была создана взрослая команда, которая сейчас перешла из любительской Лиги в профессиональный футбол: например, завтра команда сыграет с «Ладой» из Димитровграда.

Оказывать помощь Академии Коноплева инвесторы планируют в вопросах обновления материально-технической базы и привлечения ведущих специалистов в тренерский состав.

«Предлагаем делать ставку на молодёжь. С этой целью уже проведена работа с педуниверситетом Тольятти и спортивным университетом Казани. Договорились, что вузы будут направлять студентов к нам на практику. После обучения они смогут прийти к нам младшими тренерами и вырасти до старших», — сказал Павел Морозов.

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о сотрудничествами с лучшими футбольными школами Голландии, Хорватии и Сербии: «В течение августа мы определимся с той командой, которая будет ставить спортивную часть нашей Академии», — пояснили партнёры.

Серьёзную поддержку Академии окажет и региональное Правительство: уже закуплен новый искусственный газон, который позволит отремонтировать старое футбольное поле — заниматься на нем уже небезопасно. В ближайшие месяцы начнётся ремонт в корпусах, где живут воспитанники. Кроме того, благодаря совместным усилиям областного Правительства и бизнеса в Академии будет проведена полная техническая модернизация: здесь появится два современных поля, спортивный манеж, площадка для индивидуальной тактической подготовки, диагностическое оборудование. «Совместно с Правительством Самарской области наметили такой план развития, предполагаемый срок реализации — 5 лет»,- обратился к воспитанникам центра Павел Морозов.

Один из самых острых вопросов — отсутствие автобуса, на котором юные спортсмены могли бы добираться на соревнования,- был снят уже сегодня: Дмитрий Азаров вручил Академии сертификат на приобретение транспортного средства: «Мы готовы поддерживать Академию, и эффект будет гораздо больше, когда мы объединим усилия, — отметил Дмитрий Азаров. — Есть желание восстановить былую славу Академии, создать условия для того, чтобы она вновь гремела, чтобы был престиж — не только играть в команде, но здесь жить и тренироваться. Все для этого постараемся сделать».
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