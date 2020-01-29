16 февраля состоится турнир по боулингу среди болельщиков "Крыльев Советов"
29 января 2020 15:58
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Начало мероприятия – в 10:00.
Принять участие в турнире могут все желающие. Состав команды – пять человек. Стоит отметить, что в соревнованиях будут участвовать команды ветеранов "Крыльев Советов" и администрации клуба, а так же команда волонтеров "Крыльев", которые также сыграют в боулинг с поклонниками нашей команды.
Заявки на участие можно отправлять организаторам на e-mail: v.zimnukov@ks-samara.com, а также по телефону: 8 917 940 06 23.
Турнир пройдет по адресу: г. Самара, 4-й проезд, 66.
Организатор турнира – ПФК "Крылья Советов", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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