9 февраля прошел второй этап Международной гонки на собачьих упряжках «ВОЛГА КВЕСТ 2020»
10 февраля 2020 13:11
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Старты начались в 9 утра с участников Большой Волги.
Перед стартом с соревнований были сняты несколько собак.
Передвижения каюров отслеживаются двумя системами треков: Виалон от партнеров «Волга Квест» и треками орагнизаторов QPAWS. Из-за расхождения треков на системах на одном из участков трассы, могло сложиться впечатление, что гонщики потеряли разметку и сбились с пути, но трасса была хорошо промаркирована и упряжки шли правильно. Правда вместо заявленных накануне 75 километров, этап получился короче на 15 км, однако организаторы «Волга Квест» пообещали, что каюры наверстают упущенные километры на следующем, заключительном этапе.
Температура воздуха около -19С°, довольно морозно, что может быть хорошо для пушистых собак и некомфортно для метисов.
Михаил Фатеев довольно уверенно обошел всех конкуренов и пришел на финиш чек-пойнта Сосновый бор первым с результатом 3 часа 21 минута 33 секунды. Вторым, с разницей в 25 минут, подошел Вячеслав Демченко, ещё через 3 минуты третий этап финишировал Юрий Горюнов. Арсений Тюрюмин финишировал с отставанием от лидера на 46 минут, но так как его упряжка была остановлена волонтерами в месте пересечения трассы с железнодорожными путями во время прохождения поезда на 5 минут, это время было вычтено и отставание составило 41 минуту.
10 февраля в 9:00 стартовал третий этап Волга Квест 2020, сообщает пресс-служба гонок.
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