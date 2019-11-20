3 декабря в России пройдет Всемирный день благотворительности #ЩедрыйВторник
20 ноября 2019 12:50
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В этот день участники совершают разнообразные добрые дела – собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтёрские акции, флешмобы в сети интернет. #ЩедрыйВторник – это открытая платформа для сотрудничества НКО, бизнеса, СМИ, местных сообществ, и новый глобальный импульс для развития благотворительности в мире. В этот день благотворительные фонды, школы, музеи, университеты, социально ответственный бизнес и частные лица объединятся, чтобы внести свой вклад в развитие культуры благотворительности.
Целью данной информационной кампании является создание условий для сотрудничества представителей СОНКО, бизнеса, средств массовой информации (далее СМИ), местных сообществ в целях развития культуры благотворительности, частных пожертвований и добровольчества в России.
Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств. Социально ответственным компаниям #ЩедрыйВторник позволяет проинформировать общество о своей социальной деятельности, активизировать добровольчество среди сотрудников. СОНКО используют этот день для привлечения внимания к своей деятельности, фандрайзинга, привлечения новых доноров и волонтеров.
В общей сложности в период 2016-18 гг. к инициативе #ЩедрыйВторник присоединилось более 2700 организаций из всех регионов страны, которые провели более 5000 благотворительных событий от Калининграда до Камчатки. В результате общих усилий участников, в дни проведения акций пожертвования в благотворительные организации возрастает в среднем в 2 раза.
Организатором инициативы #ЩедрыйВторник выступает Благотворительный Фонд развития филантропии «КАФ», российская социально ориентированная организация, получатель субсидии Минэкономразвития России, деятельность которой заключается в управлении благотворительными программами, организации грантовых конкурсов, консультационных проектов, проведении исследований.
Лучшие примеры мероприятий, организованных участниками кампании #ЩедрыйВторник в предыдущие годы, представлены в сборнике, размещенном на сайте Минэкономразвития РФ. Больше информации о мероприятии можно узнать на официальном сайте инициативы, сообщает Минспорта Самарской области.
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