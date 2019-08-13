17 августа состоится фестиваль в Бобровке

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Организаторами Фестиваля являются: министерство спорта Самарской области, региональное отделение Общероссийской общественно – государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Самарской области , Самарский областной аэроклуб ДОСААФ России, ГАУ СО «ОЦСМ».Открытие фестиваля — 10:00Торжественное открытие — 11.00Наземная часть – выставка оружия и военной техники времен Великой Отечественной войны; показательные выступления спортсменов по техническим видам спорта, культивируемым в региональной организации ДОСААФ России и технических клубах, подведомственных Министерству образования и науки Самарской области, наземный показ авиационной и военной техники, выставка технического творчества, кинологов, мастер-классы по стрельбе, вождению автомобиля, выступление коллективов художественной самодеятельности и т. д.Для детей предусмотрены аттракционы. Для желающих будут организованы воздушные прогулки, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах, мастер-классы по пилотированию самолетов и парашютные прыжки.Воздушная часть — показательные выступления парашютистов, одиночный и групповой пилотаж спортивных самолетов и вертолетов, имитация воздушного боя самолетов Як – 52, выступления авиамоделистов, демонстрационные полеты самолетов малой авиации, ретро-самолетов, демонстрационные полеты парапланеристов и дельтапланеристов, подъём теплового аэростата и др.Вход свободный.Проезд:1. На личном автотранспорте: по автодороге Кинель-Богатое до поворота на с. Спиридоновка, далее съезд налево на просёлочную дорогу, ведущую на аэродром.2. Маршрутным автобусом: № 126 ЮГ ж/д. вокзал г.Самара – ЦАВ – г.Кинель (автовокзал); далее на такси (250 руб) до пос.Октябрьский (аэродром), передает пресс-служба минспорта СО.Фото: vkonline.ru