9 августа около стадиона «Самара Арена» в рамках Дня физкультурника будет организована спортивная зона

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В предстоящие выходные в Самарской области будет отмечаться Всероссийский день физкультурника. В рамках мероприятия в регионе состоятся онлайн-соревнования, а в каждом муниципалитете пройдут спортивные мероприятия для жителей. В Самаре площадка Дня физкультурника будет организована рядом со стадионом «Самара Арена».В воскресенье на Последней миле около стадиона «Самара Арена» с 13:00 до 16:00 будет организована спортивно-интерактивная зона (район инклюзивного парка). Здесь будет представлена выставка спортивных автомобилей и мотоциклов, современного спортивного оборудования и снаряжения, демонстрация лучших работ конкурса детских рисунков «Спорт глазами детей».Состоятся показательные выступления по авиамодельному и автомодельному спорту, уличной гимнастике (воркаут), роллерспорту, вело-триалу ВМХ, футбольному фристайлу. Будут работать интерактивные площадки лазерный тир, мини-гольф, скалодром, ГТО.Напомним, в субботу, 8 августа, для жителей Самарской области на сайте www.chessking.com состоится турнир по шахматам. На следующий день, 9 августа, на интернет-портале www.playok.com стартует онлайн – турнир по шашкам. Участие бесплатное. Победители получат медали, дипломы и памятные призы.6+