25 августа на "Самара Арене" Олег Кононенко и Александр Самедов откроют матч "Крылья Советов" - "Спартак"

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На Gate 2 выступит кавер-группа Blackberry. Здесь же все желающие смогут воспользоваться услугами аквагримеров. На Gate 3 будет находиться большая зона активности партнера клуба, компании "Париматч". В 18:30 здесь начнется автограф-сессия Александра Самедова - все желающие смогут пообщаться с Александром, взять у него автограф и сфотографироваться.Также любители футбола могут получить сувениры с символикой компании, поучаствовав в специальной акции. Каждый болельщик может стать обладателем карты партнера клуба, банка "Солидарность", получив ее у промоутеров.А на мини-футбольной площадке состоятся три матча. Вице-президент банка "Солидарность" Сергей Андросов вместе с игроками молодежной команды "Крыльев Советов" сыграет со всеми желающими. Матчи пройдут в формате 3x3. Все участники матча получат призы от ПФК "Крылья Советов". Игры начнутся в 18:40, 19:00 и 19:20 соответственно. На последней миле стадиона будут выступать два коллектива - Jitterbugs Brass Band и Drumline.В чаше стадиона всех любителей футбола будет развлекать группа поддержки ПФК "Крылья Советов". А перед началом матча чемпион КВН в составе команды "СОК", актер и телеведущий Дмитрий Колчин наградит победителей конкурса #ЛетовAtributika. Первый удар по мячу в матче "Крылья Советов" - "Спартак" сделают Александр Самедов и космонавт Олег Кононенко. После торжественной церемонии Кононенко передаст клубу футболку и флаг "Крыльев", которые были с ним в космосе во время нахождения на Международной космической станции.Все болельщики по традиции смогут принять участие в фотоконкурсе от компании PUMA. Для участия в фотоконкурсе необходимо опубликовать любое фото в день матча с развлекательных площадок гейтов или изображение, сделанное на стадионе с хештегом матча и компании PUMA. На матче со "Спартаком" выкладывайте свои фото в Instagram с хештегами #КрыльяСпартак и #puma (обязательно указывать оба хештега), ждите свои фото на табло "Самара Арены" в перерыве игры и получайте призы, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"