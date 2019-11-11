Воспитанник тольяттинской хоккейной "Лады" - обладатель мирового Кубка Вызова
11 ноября 2019 12:39
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Воспитанник тольяттинской хоккейной "Лады" Федор Свечков - обладатель мирового Кубка Вызова в составе юниорской сборной России (U17)!
В финале российская команда обыграла сборную США (6:2). Свечков стал лучшим снайпером команды, забросив 6 шайб в 6 матчах (+2 голевые передачи), сообщает Минспорта региона.
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