В Тольятти состоится XVIII Детский фестиваль гандбола

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С 1 по 7 июня в Тольятти пройдет XVIII Детский фестиваль гандбола. В этом году он должен собрать наибольшее за всю историю этого грандиозного спортивного события количество команд.Прием заявок на участие в приближающемся международном молодежном форуме оргкомитет завершил. За неделю с небольшим до старта фестиваля зарегистрировано 175 команд (151 приезжая и 24 местных) из России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Не факт, что несколько коллективов к началу праздника не отсеются, как это происходит ежегодно. Но обычно недоезд касается двух-трех, максимум пяти команд, поэтому уже сейчас практически не подлежит сомнению, что прежний рекорд позапрошлого года почти наверняка не устоит. Тогда, на 16-м фестивале, в Тольятти собрались 152 команды из 53 городов тех же четырех государств.Открытие фестиваля состоится 2 июня.17.00-18.00 – Праздничное карнавальное шествие участников Фестиваля по маршруту: ул. Революционная – ДС «Волгарь».18.00-19.00 – Церемония торжественного открытия Фестиваля во Дворце спорта «Волгарь», сообщает Минспорта региона.Программа фестиваля - http://tltolimp.ru/gandbol/festival-gandbola/programma/