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В Сызрани состоится хоккейный турнир памяти почетного гражданина Михаила Серпера

23 августа 2019 11:13
93
В Сызрани состоится хоккейный турнир памяти почетного гражданина Михаила Серпера
Турнир откроется показательным матчем детских команд.

25 августа в сызранском ледовом дворце «Роснефть Арена» откроется ежегодный турнир по хоккею с шайбой, посвящённый памяти почетного гражданина Сызрани Михаила Соломоновича Серпера. В этом году турнир в статусе региональных спортивных соревнований пройдет уже 16-й раз.
В мероприятии примут участие четыре любительских хоккейных клуба, которые уже не первый раз принимают участие в турнире памяти Михаила Серпера. На соревнования приедут команды из Пензы, Ульяновска и Тольятти. На правах хозяев Сызрань традиционно будет представлять команда «Грузавто». За сызранскую команду на лед выйдет внук Михаила Серпера – депутат Госдумы Евгений Серпер.
На протяжении последних нескольких лет турнир проводится в летний сезон в новом ледовом дворце «Роснефть Арена». До этого соревнования проходили зимой на одном из сызранских стадионов.
Турнир откроется показательным матчем детских команд. Начало мероприятия в воскресенье, 25 августа, в 12.00, вход для всех болельщиков традиционно свободный.

Фото: pixabay.com
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