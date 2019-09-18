В Самарской области пройдет "Кросс нации - 2019"
18 сентября 2019 11:35
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В субботу, 21 сентября, в Самарской области пройдет традиционный Всероссийский день бега "Кросс нации". В забегах на различные дистанции могут бесплатно принять участие все желающие, предварительно подавшие заявку и имеющие справку от врача, пишет "Волжская коммуна".
"Кросс нации" - самое многочисленное спортивное мероприятие России. Его основная цель - пропаганда здорового образа жизни и забота о здоровье людей. Каждый год на старт выходят около 1,5 млн воспитанников спортивных школ, профессиональных атлетов, любителей бега и ветеранов спорта из более 80 регионов страны.
В Самарской области главный старт "Кросса нации - 2019" будет дан в учебно-спортивном центре (УСЦ) "Чайка" в поселке Управленческом.
В программе - забеги на дистанции 4 км, 6 км, 8 км и 12 км. А также массовый забег на 2 км без ограничения возраста и детский забег на 300 метров для дошколят 5-6 лет. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами, кубками и ценными призами.
Принять участие в соревнованиях могут все желающие - участие бесплатное. Для этого необходимо оформить заявку (указав данные паспорта или свидетельства о рождении) и предъявить медицинскую справку о допуске и полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Прием заявок начался 16 сентября (с 10.00 до 18.00) и продлится до 21 сентября (с 8.30 до 11.00). Подача заявок проводится на УСЦ "Чайка" (тел./факс: (846) 950-19-73).
"Недостаточная физическая активность - это один из четырех базовых факторов риска для здоровья, наряду с неправильным питанием, курением и употреблением алкоголя. Эти факторы - основа развития множества заболеваний и снижения продолжительности жизни, - говорит главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики "Центр общественного здоровья" кандидат медицинских наук Александр Муравец. - А "Кросс нации" способствует повышению двигательной активности и является интересным, зрелищным, ярким мероприятием, которое мы, безусловно, поддерживаем. Тем, кто пока не готов выйти на дистанцию даже массового забега на 2000 метров, посоветую для начала заняться ходьбой. И тем самым подготовиться к участию в "Кроссе наций" 2020 года. Также я советую жителям Самарской области, которые решили изменить свой образ жизни и начали заниматься физкультурой и спортом, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, чтобы они могли убедиться в положительной динамике. И призываю всех земляков принять в субботу, 21 сентября, участие в "Кроссе нации".
Фото pixabay.com
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