В Самаре юные футболисты сыграют с профессиональными игроками

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В субботу 7 декабря в 18.00 на стадионе «Металлург» пройдет совместная тренировка финалистов Всероссийской акции по любительскому футболу "Уличный красава" команды «Богдановка» из одноименного поселка с дублем футбольного клуба «Крыльев советов». Мероприятие организовано «Молодежкой ОНФ» в качестве поощрения ребят из Богдановки, которые оказались лучшими на турнире «Уличный красава» по Самарской области и представили регион на финальных играх в Сочи.У юных футболистов будет возможность потренироваться с профессиональными игроками. Профессиональные футболисты и тренеры проведут мастер-класс, поделятся своими секретами, как всегда быть в форме.