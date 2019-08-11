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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре провели День физкультурника: ФОТО

11 августа 2019 12:31
124
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.

В субботу, 10 августа, на второй очереди набережной Самары отметили День физкультурника. Отметим, что праздник в 2019 году справляет свое 80-летие.
В этом году он в областном центре прошел в новом формате: по просьбе горожан начало было передвинуто с утра на 17:00.

Более 30 спортивных площадок от федераций, спортивных школ и клубов региона были оборудованы на набережной, а их участники провели показательные выступления и мастер-классы. На сцене подготовлены были и концертные номера.
Все желающие от мала до велика могли сдать нормы ГТО по разным дисциплинам, пофехтовать на мечах-тямбарах под руководством реконструкторов, потанцевать, погладить лохматых собак-маламутов.
Пасмурная погода не напугала горожан, они охотно посещали праздник и принимали участие в спортивных дисциплинах.
А когда стемнело, то, несмотря на дождь, состоялся ночной забег легкоатлетов: они с налобными фонариками преодолели дистанции в 5 и 10 км.

Фото: Дильдина Светлана.
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