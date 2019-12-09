В Самаре болельщики "Крыльев Советов" и "Урала" покинули стадион
9 декабря 2019 13:21
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В воскресенье, 8 декабря на стадионе "Самара Арена" прошел матч между "Крыльями Советов" и "Уралом". Как сообщают Вести.ru, фанаты обеих клубов покинули трибуны после первого тайма.
Таким образом они поддержали акцию спартаковской группировки "Фратрия" против действий правоохранительных органов в отношении болельщиков. На прошлых выходных в Санкт-Петербурге задержали фанатов, оскорблявших нападающего "Зенита" Артема Дзюбу.
Из-за этого "Фратрия" призвала всех болельщиков организованно уходить с трибун после первого тайма или в перерыве. Кроме фанатов "Крыльев" и "Урала" к акции присоединились сторонники "Зенита", "Динамо" и ЦСКА, сообщает tvsamara.ru.
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