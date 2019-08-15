Самарский вейкбордист победил на первенстве Европы
15 августа 2019 12:51
147
В Киеве с 5 по 10 августа прошли чемпионат и первенство Европы и Африки по вейкбордингу (за катером). Мероприятие собрало более 100 сильнейших спортсменов из 16 стран, среди которых многократные чемпионы Европы и мира.
Оценивали спортсменов согласно следующим критериям: композиция – сложность, частота и разнообразие трюков, усложняющие факторы; интенсивность – амплитуда полета, стабильность; исполнение – чистота приводнения, длительность грэба относительно других райдеров.
В составе сборной команды России выступал самарский спортсмен Михаил Доладов (2006 г.р.). В категории до 14 лет он завоевал золотую медаль, набрав 76,11 балла. У серебряного призера, спортсмена из Италии, по итогам соревнований — 59,78 балла.
Михаил Доладов занимается вейкбордингом с 4 лет, тренируется под руководством Волгина Николая Вадимовича. На сегодняшний день это единственная награда такого уровня, завоеванная самарским спортсменом на соревнованиях по вейкбордингу (за катером).
В прошлом году Михаил Доладов завоевал серебро на аналогичном чемпионате, проходившем в Италии, сообщает Минспорта региона.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1316
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1124
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1419
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8317
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8762
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8478
Спорт в регионе
15 августа 2019 16:01
Которые пройдут 25 и 31 августа на "Самара Арене". Спорт в регионе
93
15 августа 2019 15:47
Всегда рады таким встречам! Спорт в регионе
105
15 августа 2019 12:51
Соревнования проходили в различных возрастных категориях. Спорт в регионе
147
14 августа 2019 21:21
Ответный матч "Краснодара" с "Порту" в Лиге чемпионов получился эпохальным. Российский клуб одержал победу и прошёл в финальный раунд плей-офф. Спорт в регионе
292
14 августа 2019 20:12
Букмекерские ставки все активнее привлекают пользователей. Кто-то любит делать их, руководствуясь собственным азартом, но многие рассматривают это и как... Спорт в регионе
55
14 августа 2019 16:07
С 8 по 11 августа на аэродроме витебского аэроклуба ДОСААФ прошел очередной – 3-й этап кубка Мира по вертолетному спорту. Спорт в регионе
302
14 августа 2019 14:30
Мероприятие собрало более 100 сильнейших спортсменов из 16 стран, среди которых многократные чемпионы Европы и мира. Спорт в регионе
327
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
435
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
957
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
533
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
642
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
556
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
466
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
530
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
362
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
540
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
893
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
869
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
808
Мероприятия