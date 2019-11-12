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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарский кикбоксер выиграл чемпионат мира

12 ноября 2019 12:42
69
Самарский кикбоксер выиграл чемпионат мира
Он провел 4 боя, одержав победы над соперниками из Хорватии, Англии, Турции, Испании.

В Сараево (Босния и Герцеговина) состоялся чемпионат мира по кикбоксингу. В разделе «лайт-контакт» весовой категории 57 кг золото выиграл самарский спортсмен Рафаэль Айсов. Он провел 4 боя, одержав победы над соперниками из Хорватии, Англии, Турции, Испании, пишет СО ОНЛАЙН.

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Комментарии



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