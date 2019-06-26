Самарский дзюдоист — чемпион Европы
26 июня 2019 13:16
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В заключительный день индивидуального Чемпионата Европы по дзюдо, вторую золотую медаль для сборной страны выиграл самарец Арман Адамян (в/к 100 кг, МБУ г.о. Самара СШОР №6). Триумфатор молодежного Первенства-2018 Адамян на этот раз сокрушил в финале трехкратного чемпиона взрослой Европы, вице-чемпиона Игр-2016 и трех чемпионатов мира Варлама Липартелиани, пишет СО ОНЛАЙН.
«Я недавно начал выступать на взрослых турнирах, — рассказал новый чемпион. — Это моя вторая победа на состязаниях среди мужчин. Думаю, в какой-то степени это сыграло в мою пользу — многие меня недооценили и потому некоторые схватки так быстро заканчивались моей победой. Понимаю, что теперь ко мне будут серьезнее готовиться, но и я на месте стоять не собираюсь. Я усердно готовился к Европе, понимал — за меня будут болеть мои родители, друзья, вся страна. Я не мог подвести — выложился на сто процентов. Надеюсь, что „золото“ Евро-2019 поможет мне попасть в сборную на Чемпионат мира в Токио. Но решение всегда за тренерами, мое дело — тренироваться».
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