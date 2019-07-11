Самарский баскетболист Дмитрий Халдеев сыграет на первенстве Европы

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В составе сборной России на турнире выступит центровой БК «Самара» Дмитрий Халдеев.Россияне попали в группу А, в которой сыграют со сборными Венгрии, Ирландии, Исландии и Белоруссии. В плей-офф выходят по две лучшие команды из четырех групп. Турнир завершится 21 июля.Дмитрий Халдеев (20 лет) — воспитанник БК «Олимп» (Новокуйбышевск). Последние четыре сезона он провел в системе БК «Самара», с командами которого дважды становился призером Детско-юношеской баскетбольной лиги и трижды — Единой молодежной лиги ВТБ. В сезоне-2019/2020 он вошел в символическую пятерку Единой молодежной лиги ВТБ, а также помог главной команде БК «Самара» стать чемпионом Суперлиги.