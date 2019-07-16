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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарский Марафон становится традиционным.

16 июля 2019 14:00
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Самарский Марафон становится традиционным.
Трасса будет проходить по городским улицам включая Площадь Куйбышева.

В 2019-м году в Самаре 25 августа готовы встретить 5 000 человек из более чем 200 городов России ближнего и дальнего зарубежья на III Самарском марафоне на кубок Главы города Самара.

Трасса 21,1 км в один круг. 42,2 - в два круга.

Трасса полумарафона и марафона сертифицирована AIMS

Для города и области это будет самым масштабным событием с участием Самарских любителей бега, а также иногородних и иностранных легкоатлетов.

"Бегу, потому что люблю" - слоган Самарского Марафона.

Старт и финиш будет располагаться рядом с замечательными пляжами Великой русской реки Волга. Каждый участник сможет провести незабываемый уикенд на берегу Реки Волги, насладиться песчаными пляжами и окунуться в еще теплую реку Волгу, а также совершить прогулку в Жигулевский заповедник или встретить закат, прокатившись на прогулочном теплоходе. Поэтому советуем приезжать минимум на несколько дней.

Трасса будет проходить по городским улицам включая Площадь Куйбышева.

Медаль и майка финишера на каждой дистанции.

Денежный призовой фонд на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км. - 1 миллион рублей

Награждение призами и медалями по возрастным группам на всех дистанциях.

Право участия в Марафоне имеют граждане Российской Федерации и иностранных государств, прошедшие регистрацию и оплатившие стоимость участия.

Возможна регистрация только в одном виде спортивной дисциплины (исключая 3 км). Вы можете пробежать две дистанции 3 и любую другую дистанцию.

К участию в официальных соревнованиях по марафонскому бегу на дистанции 42, 195 км допускаются любители бега в возрасте 18 лет и старше; бег по шоссе на дистанции 21,1 км - любители бега в возрасте 16 лет и старше; бег по шоссе на дистанции 10 км - любители бега в возрасте 14 лет и старше.

К участию в забеге на дистанции 3 км допускаются любители бега в возрасте 11 лет и старше.

Детский забег для участников до 10 лет включительно.

Возраст участников определяется по состоянию на дату проведения Марафона - 25 августа 2019 года.

Участники забега на всех дистанциях обязаны предоставить оригинал медицинской справки о допуске к участию в физкультурном мероприятии установленного образца.

Срок действия справки 6 месяцев со дня получения. Форма справки предоставлена здесь.

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