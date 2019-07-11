Самарские спортсмены выиграли Кубок России по триатлону (спорт слепых)

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В селе Павловск Алтайского края с 5 по 8 июля состоялся Кубок России по триатлону (спорт слепых).В программе соревнований были плавание (750 метров в открытой воде), велососпорт-тандем (20 км) и бег (5 км).Команда Самарской области, представленная двумя экипажами Андрей Буков с лидером Артёмом Афанасьевым (результат 1 час 4 минуты 6 секунд) и Виктория Клёнова с лидером Светланой Кошелевой (1 час 20 минут 17 секунд) стали обладателями Кубка России.Эти соревнования были отборочными в рамках подготовки к участию в Паралимпийских играх в Токио 2020 года, сообщает Минспорта региона.