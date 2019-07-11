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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские спортсмены выиграли Кубок России по триатлону (спорт слепых)

11 июля 2019 10:29
93
Самарские спортсмены выиграли Кубок России по триатлону (спорт слепых)
В программе соревнований были плавание, велососпорт-тандем и бег.

В селе Павловск Алтайского края с 5 по 8 июля состоялся Кубок России по триатлону (спорт слепых).

В программе соревнований были плавание (750 метров в открытой воде), велососпорт-тандем (20 км) и бег (5 км).

Команда Самарской области, представленная двумя экипажами Андрей Буков с лидером Артёмом Афанасьевым (результат 1 час 4 минуты 6 секунд) и Виктория Клёнова с лидером Светланой Кошелевой (1 час 20 минут 17 секунд) стали обладателями Кубка России.

Эти соревнования были отборочными в рамках подготовки к участию в Паралимпийских играх в Токио 2020 года, сообщает Минспорта региона.

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