Самарские гребцы завоевали медали чемпионата России

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В Москве состоялся чемпионат России по гребле на лодках "дракон" (отбор на чемпионат Европы, 17-21 июля). Спортсмены Самарской области завоевали медали.Д-10 женщины 500 м 1 место в составе сборной команды :Бахорина Елена, Панферова Анна, Никифорова ОлесяД-10 женщины 200 м 1 место: Бахорина Елена, Исхакова Елена, Никифорова ОлесяД-10 женщины 2000 м 1 место: Никифорова Олеся, Исхакова Елена, Макеева ОльгаД-10 мужчины 500 м , Д-10 мужчины 200м, Д-10 мужчины 2000м : Кузнецов Иван, Кругляков Роман, Золотарев Николай, Петров Дмитрий, Лычагин АнтонД-10 мужчины 2000 м : Шелегов Олег, Милеев АлександрД-10 женщины 500 м, Д-10 женщины 200м 3 место: Атмахова ДарияНа первенство России по гребле на лодках "дракон" в категории Д-10 юниоры 500м, 200м 2 место в составе сборной команды: Кошкин Владимир, Егоров Николай,Шпак Владислав, Арекаев Александр, Хреков Андрей, Звонов Алексей,Анисимов Дмитрий, сообщает Минспорта региона.