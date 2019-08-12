Самарские футболисты отметили День Физкультурника международным «Кубком Дружбы»
12 августа 2019 09:16
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В прошедшую субботу на стадионе в парке им. Юрия Гагарина проходил футбольный турнир "Кубок Дружбы", приуроченный ко Дню Физкультурника.
В турнире приняли участие иногородние гости - "Смена" г. Владимир, "Смена" г. Уральск и три самарских коллектива - "Смена А", "Смена Б" и "Невский". Соревнования прошли по круговой системе, все соперники сыграли друг с другом по разу.
Первое место заняла команда "Смена А", одержав победы во всех матчах. Лучшим игроком команды был признан Гасанян Мило.
Кубок за второе место увозит в Казахстан "Смена" Уральск. Лучший игрок Шаутенов Максим.
Бронза досталась команде "Смена Б". Лучший игрок Буравов Родион.
Четвёртое место заняла команда "Смена Владимир". Лучший игрок Орлов Тимур.
Пятое место заняла команда "Невский". Лучший игрок Антонов Иван.
Кроме медалей все участники соревнований и лучшие игроки команд получили призы от партнеров турнира – детской стоматологии АртСмайл!
Первый Кубок Дружбы удался на славу – все мальчишки покидали стадион уставшими, но довольными. Теперь в планах организаторов сделать турнир традиционным, постепенно увеличивая количество участников и географию соревнований.
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