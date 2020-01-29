Самарские баскетболисты без потерь прошли трехматчевый марафон

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28 января команды БК «Самара» провели три матча подряд на паркете «МТЛ Арены». И все три выиграли.Открыла баскетбольный марафон «Самара-2». На правах одного из лидеров Единой молодежной лиги ВТБ она уверенно переиграла красноярский «Енисей-2» — 106:94. Форвард самарцев Данила Чикарев добился уникального достижения: он первым из игроков БК «Самара» в официальных матчах сделал трипл-дабл, то есть выбил двузначные цифры в трех основных статистических показателях (очки, подборы и передачи). По итогам матча с «Енисеем-2» у Чикарева 24 очка, 12 подборов и 10 передач.«Эстафету» у молодежки подхватила женская команда БК «Самара». Не менее уверенно она взяла верх над коллективом «Пересвет» (Ростовская обл.) — 58:39. Самарские девушки с большим отрывом лидируют в турнирной таблице Суперлиги-2.Главным матчем вечера стал поединок мужской Суперлиги: «Самара» принимала столичный ЦСКА-2. Здесь все решилось в третьем периоде, когда разыгрался новичок самарцев, 215-см центровой Александр Винник. Хозяева выиграли отрезок со счетом 20:8, добились по его итогам двузначного преимущества — и больше его уже не упускали. 82:69 — четвертая подряд победа самарцев в чемпионате. Самыми результативными в их составе стали Антон Глазунов (18 очков) и Александр Винник (17 очков).Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:- Свою игру, хорошую и стабильную, мы показали только в третьей четверти. Где-то, наверное, мы недонастроились, где-то расслабились — так бывает на тренировках, когда играешь «без контакта». А после перерыва завелись, игроки поговорили между собой — и получилась такая ударная третья четверть. А в четвертой уже доигрывали. Наверное, я дал много ротации, все-таки у нас новый игрок, поэтому получилась немного скомканная, прежде всего в нападении, игра. Самое главное — выиграли.«Самара» возглавляет таблицу Суперлиги, на одну победу опережая «Спартак-Приморье».Следующий матчи «Самара» проведет уже в пятницу, 31 января: в «МТЛ Арене» она примет «Купол-Родники», начало матча — в 20:00.