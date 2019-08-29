Самарские баскетболисты Данила Чикарев и Дмитрий Сытник — кандидаты на поездку на Кубок Европы

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30 августа в Санкт-Петербурге начнется сбор национальной команды России для подготовки к Кубку Европы U18 по баскетболу 3х3.Сам турнир пройдет в Тбилиси (Грузия) с 6 по 8 сентября.Среди кандидатов в сборную, вызванных на сбор — два игрока БК «Самара»: Данила Чикарев и Дмитрий Сытник.Данила Чикарев, воспитанник БК «Самара», уже имеет опыт участия к международных турнирах по баскетболу 3х3: в июне он в составе сборной России выступал на Кубке мира U18, где команда дошла до полуфинала, а сам Чикарев стал одним из лучших снайперов турнира. Кроме того, в августе он принимал участие в чемпионате Европы U18 по «классическому» баскетболу.Дмитрий Сытник — воспитанник БК «Олимп» (Новокуйбышевск), последние два сезона он выступал за команду БК «Самара» в первенстве ДЮБЛ.На групповом этапе Кубка Европы сборная России, имеющая лучший рейтинг среди всех участников турнира, сыграет с командами Венгрии и Литвы. Всего за титул поборются 12 сборных.