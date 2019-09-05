Самарец Данила Чикарев сыграет на Кубке Европы по баскетболу 3х3

117

По итогам тренировочного сбора, проходившего в Санкт-Петербурге, в состав мужской сборной России для участия в турнире включен форвард БК «Самара» Данила Чикарев.Данила Чикарев, воспитанник БК «Самара», уже имеет опыт участия к международных турнирах по баскетболу 3х3: в июне он в составе сборной России выступал на Кубке мира U18, где команда дошла до полуфинала, а сам Чикарев стал одним из лучших снайперов турнира. Кроме того, в августе он принимал участие в чемпионате Европы U18 по «классическому» баскетболу.Также на тренировочный сбор был приглашен форвард БК «Самара» Дмитрий Сытник, но в заявку на Кубок Европы он не попал.На групповом этапе Кубка Европы сборная России, имеющая лучший рейтинг среди всех участников турнира, сыграет с командами Венгрии и Литвы. Всего за титул поборются 12 сборных.Матчи группового этапа пройдут 7 сентября, матчи плей-офф — 8-го.Следить за ходом Кубка Европы можно на сайте ФИБА.