Самарец Данила Чикарев и сборная России U18 стали победителями турнира в Италии

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Юношеская сборная России (игроки не старше 18 лет) в рамках подготовки к первенству Европы сыграла на международном турнире в Италии.Турнир проходил в городе Пезаро с 12 по 14 июля. Сборная России выиграла все три своих матча: у сборной Греции (86:81), у команды Италии (75:64) и сборной Финляндии (66:64).Одним из самых заметных в составе сборной России на турнире стал форвард БК «Самара» Данила Чикарев. Так, в матче против Финляндии он стал самым результативным из россиян, набрав 11 очков и сделав 8 подборов.В тренерский штаб сборной России входит наставник «Самары-2» Дмитрий Пивцайкин.Первенство Европы U18 пройдет с 27 июля по 4 августа в греческом городе Волос.