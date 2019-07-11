Самарчанка завоевала вторую медаль Всемирной летней универсиады
11 июля 2019 10:53
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Самарчанка Валерия Щербатых завоевала бронзу в соревнованиях по настольному теннису. В парном турнире, выступая вместе с москвичкой Яной Носковой, она заняла 3 место. У Валерии также есть бронза командного турнира, сообщает Минспорта региона в твиттере.
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