Самарчанка завоевала вторую медаль Всемирной летней универсиады

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Самарчанказавоевала бронзу в соревнованиях по настольному теннису. В парном турнире, выступая вместе с москвичкой Яной Носковой, она заняла 3 место. У Валерии также есть бронза командного турнира, сообщает Минспорта региона в твиттере.