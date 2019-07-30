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Росгвардейцы Самары – в числе лучших бойцов Приволжья

30 июля 2019 10:20
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Росгвардейцы Самары – в числе лучших бойцов Приволжья
На турнир отправилась команда в составе 11 наших земляков.

На состоявшемся в Казани Чемпионате Приволжского округа Росгвардии по комплексному единоборству отличились спортсмены Управления Росгвардии по Самарской области. На турнир отправилась команда в составе 11 наших земляков (8 мужчин и 3 женщины). В общекомандом первенстве она заняла почетное второе место.
В числе тех, кто занял призовые места в индивидуальном первенстве – сотрудница вневедомственной охраны Татьяна Шейнблюм, у нее «серебро» в весовой категории до 55 килограммов. Серебро в весовой категории до 85 килограммов у еще одного нашего земляка – сотрудника СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области Михаила Р.

Комплексное единоборство – относительно молодой (создан в 2003 году) вид прикладной спортивной борьбы. Он появился в недрах российских правоохранительных структур. В основе КЕ лежат наиболее рациональные техники из бокса и кикбоксинга, вольной борьбы и самбо. Состязание по данному виду боевых искусств проводится в условиях активного противоборства, на фоне высокого психического напряжения и физического утомления.
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