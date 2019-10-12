Председатель совета директоров ФК "Крылья Советов" выразил доверие тренеру Божовичу
12 октября 2019 12:30
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Председатель совета директоров самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Фетисов выразил доверие главному тренеру команды Миодрагу Божовичу. Об этом Фетисов сообщил ТАСС.
"У нас есть квалифицированный тренер, пользующийся авторитетом игроков, который на сегодняшний день выполняет установку. Для нас важен результат, и мы его видим. Божович продолжает работу с командой", - сказал Фетисов.
После 12 туров "Крылья Советов" занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, команда выиграла два последних матча. Однако по ходу сезона самарцы проиграли уже шесть встреч, а также завершили борьбу в Кубке России, уступив в 1/16 финала московскому "Торпедо". В СМИ неоднократно появлялась информация о возможной отставке Божовича.
Фетисов опроверг информацию о возможной отставке, а также отметил, что Божович внес свой вклад в приглашение в сборную России форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева, являющегося одним из лучших бомбардиров премьер-лиги. "То, что Соболев вызван в сборную, это не только талант игрока. Команда играет так, что игрок может раскрыться. Это заслуга многих людей, в том числе и тренера "Крыльев", - сказал Фетисов.
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