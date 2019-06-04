Открыт сезон по стритболу в Самарской области

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Турнир проходил на площади Мира в Жигулевске и традиционно был приурочен к Международному дню защиты детей. За 9 лет «VolgaBasket 3×3». стал одним из самых крупных спортивных мероприятий Самарской области и ярким примером социальной ответственности бизнеса перед городом.Организаторами турнира выступили компания «Газпром газораспределение Самара», Федерация баскетбола Самарской области, Министерство спорта Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области, администрация г.о. Жигулевск.На этот раз было зарегистрировано 150 команд со всей Самарской области - это рекордное количество участников за время проведения “Volgabasket 3x3” в Жигулевске.Мероприятие открыл SlamDunk Contest, состязание по эффектному броску мяча в корзину, его показывали профессиональные спортсмены-гости турнира. Далее соревнования одновременно шли на семи площадках. Кроме спортивной части на тунире была организована детская зона, выступления музыкальных коллективов.Компания организовала и полезный интерактив. Любой желающий возле стенда «Газпром газораспределение Самара» мог пройти инструктаж по газовой безопасности.Спортивный праздник завершился награждением победителей. Медали и подарки вручал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких:«Сначала для компании «Газпром газораспределение Самара» это была социальная миссия. Мы хотели привлечь детей к занятию спортом. На турнир приезжали школьники, дети из интернатов, затем взрослые команды, спортсмены из соседних регионов. И сегодня турнир ВолгаБаскет стал настоящим градообразующим событием для Жигулевска. Это один из узнаваемых брендов Жигулевска наравне с Жигулевскими горами, нацпарком Самарская Лука. Теперь все, кто любит баскетбол, спортивные праздники знают, что в первый день лета они должны приехать в Жигулевск, потому что здесь открытие баскетбольного сезона в России. В наших планах сделать ВолгаБаскет турниром общероссийского масштаба.»