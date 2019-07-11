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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Назван бюджет «Крыльев Советов» на новый сезон

11 июля 2019 10:39
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Назван бюджет Крыльев Советов на новый сезон
Он будет примерно такой же, как был в прошлом году.

Бюджет «Крыльев Советов» на новый сезон значительно не изменится по сравнению с прошлым розыгрышем РПЛ, тогда он составлял 1,6 миллиарда рублей.

— Долги по зарплате мы погасили, остается еще небольшая задолженность по премиальным — в июле с погашением зарплаты мы практически все закроем. Если говорить по бюджету, то он будет примерно такой же, как был в прошлом году. Тогда бюджет был 1,6 миллиарда рублей, — сказал председатель совета директоров самарского клуба Александра Фетисов.

Ранее Фетисов сообщил, что руководство поставило перед командой задачу попасть в топ-10 РПЛ по итогам сезона-2019/20, пишет СпортБокс.

Напомним, самарская команда стала 13-й в РПЛ по итогам минувшего сезона и сохранила место в премьер-лиге, обыграв в стыковых матчах «Нижний Новгород».

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