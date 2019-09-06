Миодраг Божович: Пауза – хорошая возможность для нас дополнительно поработать
6 сентября 2019 11:56
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Интервью главного тренера "Крыльев Советов" о тренировочных планах команды, работе Сергея Корниленко в тренерском штабе, новичке "Крыльев" Виталии Лысцове и жребии Кубка России размещено на сайте ФК.
– Пауза в РПЛ – хорошая возможность для нас дополнительно поработать с командой. Надеемся, что это пойдет нам на пользу и к "Краснодару" мы подойдем в хорошей форме. Кроме Гынсаря и Антона, которые вызваны в сборную, все игроки с нами и это хорошо. Будем работать в обычном недельном цикле, а на воскресенье запланирована контрольная игра с дублем.
– Как оцените по первой тренировке защитника Виталия Лысцова?
– Талантливый парень с хорошими данными. Физически он готов хорошо, на первой тренировке выглядел неплохо. Надеюсь, что он сможет освоиться в "Крыльях".
– Какой объем тренерской работы взял на себя Сергей Корниленко? Как проходит его встраивание в тренерский процесс?
– Он был очень хорошим форвардом и отлично понимает, что нужно нашим нападающим для того, чтобы забивать больше голов. Он знает, что нужно сказать, когда поддержать ребят. Влился в тренерский штаб Сергей очень хорошо.
– Состоялась жеребьевка 1/16 Кубка России. Что можете сказать о предстоящем сопернике – московском "Торпедо"?
– Кубок – хороший турнир, через который команды могут попадать в еврокубки, поэтому не нужно его недооценивать. "Торпедо" – качественная команда, которая идет на первом месте в ФНЛ. Сергей Игнашевич начал там свою тренерскую карьеру. Лучше всего в этой команде мне знакомы Рязанцев и Лебеденко. Думаю, что "Крылья" будут для них хорошим вызовом, но и для нас этот матч не менее важен, потому что любая победа психологически поднимает настроение в команде.
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