Я нашел ошибку
Главные новости:
Парки Самары получили 17 млн рублей на профилактику коронавируса
Парки Самары получили 17 млн рублей на профилактику коронавируса
В Госдуме рассказали, какие пособия положены россиянам при сокращении
В Госдуме рассказали, какие пособия положены россиянам при сокращении
На ул. Халиловской в Самаре более 20 человек тушили кровлю электроподстанции
На ул. Халиловской в Самаре более 20 человек тушили кровлю электроподстанции
В Самаре эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
В Самаре эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
В Самарской области утвердили новые стандарты стоимости ЖКХ
В Самарской области утвердили новые стандарты стоимости ЖКХ
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
В Самарской области от коронавируса скончались женщина и мужчина
В Самарской области от коронавируса скончались женщина и мужчина
В расписание Куйбышевской железной дороги вернулся Дневной экспресс Самара-Пенза-Самара
В расписание Куйбышевской железной дороги вернулся Дневной экспресс Самара-Пенза-Самара
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.24
0.09
EUR 85.96
0.04
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
«Защити себя от солнца»
Самарским предпринимателям расскажут о новых антикризисных мерах поддержки
"Крылья Советов" встретятся со "СКА-Хабаровск" в третий раз
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Матч в Самаре стал самым посещаемым в 3 туре ФНЛ 2020/21

13 августа 2020 09:31
219
Матч в Самаре стал самым посещаемым в 3 туре ФНЛ 2020/21
Матч на «Самара Арене» клубов «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск», завершившийся со счётом 2:0, увидели 3 тысячи 217 зрителей.

Портал ТурСтат представил рейтинг городов команд Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) по итогам 3-го тура, прошедшего 12 августа.

Матчи в Самаре, Воронеже и Брянске вошли в первую тройку по числу зрителей на стадионах в прошедшем туре ФНЛ.

Матч на «Самара Арене» клубов «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск», завершившийся со счётом 2:0, увидели 3 тысячи 217 зрителей.

Игру в Воронеже, в которой «Факел» проиграл «Балтике» со счётом 0:1, посетили 2 тысячи 95 человек.

Матч в Брянске между местным «Динамо» и клубом «Нижний Новогород» - 970 человек.

По данным ТурСтат, более одного миллиона зрителей посетили матчи ФНЛ в прошлом сезоне.

Фото: Pixabay.com
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
2851
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
2322
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2628
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9487
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9978
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9695
Весь список
Спорт в регионе
13 августа 2020  09:31
Матч в Самаре стал самым посещаемым в 3 туре ФНЛ 2020/21
Матч в Самаре стал самым посещаемым в 3 туре ФНЛ 2020/21
 Матч на «Самара Арене» клубов «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск», завершившийся со счётом 2:0, увидели 3 тысячи 217 зрителей. Спорт в регионе
219
12 августа 2020  22:21
Следующий матч наша команда проведет в Песчанокопском против местной "Чайки". Игра состоится в воскресенье, 16 августа.
Первая победа "Крыльев" под руководством Игоря Осинькина: "Крыльев Советов" -"СКА-Хабаровск" -2:0
Следующий матч наша команда проведет в Песчанокопском против местной "Чайки". Игра состоится в воскресенье, 16 августа.  Спорт в регионе
498
12 августа 2020  17:23
Сегодня на "Самара Арене" состоялось совещание, посвященное игре 3-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Крылья Советов" – "СКА-Хабаровск".
"Крылья Советов" встретятся со "СКА-Хабаровск" в третий раз
Сегодня на "Самара Арене" состоялось совещание, посвященное игре 3-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Крылья Советов" – "СКА-Хабаровск".  Спорт в регионе
553
Весь список
Спортивные достижения
29 июня 2020  09:57
Как заработать на спорте
Как заработать на спорте
 Каждый человек в своем детстве любил играть в спортивные игры. В нашей стране самым популярным видом спорта был футбол. Спортивные достижения
1409
27 апреля 2020  14:00
Ставки на бокс - это прибыльно?
 Сегодня самым популярным и весьма прибыльным видом заработка в интернете являются ставки на спорт.  Спортивные достижения
2035
7 марта 2020  08:19
Ставки на футбол. Важность прогнозов.
 Футбол – тот вид спорта, который заполоняет сердца болельщиков. Сегодня можно не только получать удовольствие, но и выгоду.  Спортивные достижения
1539
Весь список

Видео
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
62
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
418
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
534
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
992
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1324
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
844
Весь список

Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
717
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
3443
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4204
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3630
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4609
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4723
Весь список

В центре внимания
В Самарской области утвердили новые стандарты стоимости ЖКХ
13 августа 2020  13:37 
В Самарской области утвердили новые стандарты стоимости ЖКХ
При помощи данного стандарта будут рассчитываться субсидии на оплату коммуналки для льготников. ЖКХ
74
В Самаре начнется распределение свободных мест в детских садах
13 августа 2020  13:17 
В Самаре начнется распределение свободных мест в детских садах
Заявления родителям рекомендуют подать до 13 августа включительно. Социум
90
Соискателей приглашают на ярмарку вакансий ПАО ОДК-Кузнецов»
13 августа 2020  12:59 
Соискателей приглашают на ярмарку вакансий ПАО «ОДК-Кузнецов»
 На ярмарке будут присутствовать и специалисты центра занятости населения г.о. Самара, которые смогут проконсультировать соискателей Экономика региона
96
В Самарской области предприниматели до 15 августа могут оформить субсидию на дезинфекцию
13 августа 2020  12:55 
В Самарской области предприниматели до 15 августа могут оформить субсидию на дезинфекцию
 Решение поддержать предпринимателей и СОНКО было принято на федеральном уровне. Бизнес
102
В Самарской области за сутки выявлен еще 51 заболевший коронавирусом
13 августа 2020  11:39 
В Самарской области за сутки выявлен еще 51 заболевший коронавирусом
  За сутки умерли еще два пациента, всего в регионе смертельных 113 случаев от COVID-19. Здравоохранение
208
Весь список
Акценты
В Самарской области утвердили новые стандарты стоимости ЖКХ
13 августа 2020  13:37 
В Самарской области утвердили новые стандарты стоимости ЖКХ
При помощи данного стандарта будут рассчитываться субсидии на оплату коммуналки для льготников. ЖКХ
81
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян с рабочим визитом посетил Западный образовательный округ.
12 августа 2020  16:21 
В Самарской области создаются новые возможности для развития способностей каждого ребенка
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян с рабочим визитом посетил Западный образовательный округ.  Образование
392
Областная общественная акция
12 августа 2020  12:13 
Областная общественная акция "Народное признание" стартовала
 Принять участие в акции могут жители и организации Самарской области, которые способствуют социокультурному и экономическому развитию региона. Социум
371
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1200
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1138
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1325
Весь список
Новости Тольятти
13 августа 2020  12:21
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
 За четверть века в этом дворце свои отношения зарегистрировали более 55 тысяч пар – причем не только жители России, но и даже других стран.  Новости Тольятти
146
11 августа 2020  20:17
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.
За первое полугодие 2020 года выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 2,5 млрд рублей
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.  Новости Тольятти
831
10 августа 2020  15:07
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.
LADA+1: новая программа постгарантийного обслуживания
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.   Новости Тольятти
759
Весь список