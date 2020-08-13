Матч в Самаре стал самым посещаемым в 3 туре ФНЛ 2020/21

Матч на «Самара Арене» клубов «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск», завершившийся со счётом 2:0, увидели 3 тысячи 217 зрителей.
Портал ТурСтат представил рейтинг городов команд Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) по итогам 3-го тура, прошедшего 12 августа.
Матчи в Самаре, Воронеже и Брянске вошли в первую тройку по числу зрителей на стадионах в прошедшем туре ФНЛ.
Матч на «Самара Арене» клубов «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск», завершившийся со счётом 2:0, увидели 3 тысячи 217 зрителей.
Игру в Воронеже, в которой «Факел» проиграл «Балтике» со счётом 0:1, посетили 2 тысячи 95 человек.
Матч в Брянске между местным «Динамо» и клубом «Нижний Новогород» - 970 человек.
По данным ТурСтат
, более одного миллиона зрителей посетили матчи ФНЛ в прошлом сезоне.
Фото: Pixabay.com
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