Матч в Самаре - в топ-3 самых посещаемых в 14 туре РПЛ
28 октября 2019 08:58
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Портал ТурСтат представил рейтинг городов по числу зрителей на матчах 14-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), прошедших с 25 по 27 октября.
Ростов-на-Дону, Самара и Краснодар вошли в первую тройку городов по посещаемости матчей 14-го тура РПЛ.
В Самаре на игре "Крылья Советов" и "Зенит" побывало 32 560 человек. Игру клубов "Краснодар" и "Оренбург" в Краснодаре увидели 30 638 зрителей. Матч "Ростов" и "Сочи" в Ростове-на-Дону посетили 33 тысячи 716 человек.
По итогам тура "Крылья Советов" занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ.
По данным ТурСтат, 2 млн 59 тысяч зрителей посетили матчи 14-ти туров РПЛ этого сезона. В среднем, 18,4 тысяч зрителей посещают матчи РПЛ, на 10% больше, чем в прошлом сезоне.
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