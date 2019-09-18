"Крылья Советов" начали подготовку к матчу с "Ахматом"

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17 сентября наша команда собралась на клубной базе и начала подготовку к игре 10-го тура РПЛ с "Ахматом".Матч "Ахмат" – "Крылья Советов" состоится в субботу, 21 сентября в Грозном и начнется в 15:00 по самарскому времени. Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Матч Премьер".Матч 10-го тура Молодёжного Первенства России по футболу "Ахмат-м"- "Крылья Советов-м" пройдёт 20 сентября в 19:00 на в городе Шали на стадионе "Вайнах". Перенос матча со стадиона им. Билимханова связан с тем, что в Грозном в эти дни будут проходить Кавказские игры-2019