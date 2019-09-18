Команды ЦВО и ВДВ - победители чемпионата Вооруженных Сил по армейскому гиревому рывку в Самаре

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В Самаре завершился чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по армейскому гиревому рывку. Состязания сильнейших гиревиков-военнослужащих проходили на спортивной базе «Черноречье» самарского филиала ЦСКА в военном городке Рощинский.За два соревновательных дня силой померились 142 атлета (мужчины и женщины) в составе 11 команд, представляющих Центральный, Западный, Южный, Восточный военные округа, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, Северный флот, 12-е Главное управление Министерства обороны РФ и ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ».Победители были определены во всех возрастных и весовых категориях в индивидуальных и командном зачетах. Среди округов блестящую победу одержала сборная Центрального военного округа (2-е место – ВВО, 3-е место - ЮВО), а среди видов и родов войск сильнейшей командой была признана сборная Воздушно-десантных войск (2-е место – ВКС, 3-е место - РВСН).Итоги турнира пресс-центру ЦСКА/Самара прокомментировал организатор соревнований, инструктор-методист учебно-спортивного отделения Самарского филиала ЦСКА, судья всероссийской категории Сергей Лемехов:- Гиревики ЦВО показывают на турнирах традиционно высокий результат. Мощь команды обусловлена ее составом – среди атлетов чемпионы мира, международных и европейский турниров, российских соревнований, имеющие спортивные звания мастеров спорта международного класса и Заслуженных мастеров спорта. Так супружеская пара Джанита и Олег Щербины снова показали высший класс в гиревом рывке, с большим отрывом опередив соперников, - добавил Лемехов.Триумф военнослужащих-гиревиков ЦВО не раз вызывал на турнире громкие овации и восхищение зрителей. Изящная, легкая Джанита Щербина (младший сержант, ЦВО) совершила 247 подъемов гири в 24 кг, обогнав в 56 подъемов гвардии рядового ВДВ Анастасию Кутенкову, ставшую второй. Капитан Олег Щербин, выступая также в легком весе, сделал 233 повторения подъема гири в 32 кг, оставив позади ближайшего соперника с разницей в 61 подъем!В беседе с пресс-центром ЦСКА/Самара главный судья соревнований - судья международной категории, заслуженный тренер России, вице-президент Федерации гиревого спорта России, главный тренер команды ЦСКА по военно-прикладным видам спорта Владимир Шванев отметил высокий уровень подготовки армейского объекта и организации спортивного праздника, а также слаженную работу судейской бригады и группы медиков. Серьезных травм, по словам Шванева, не было, а характерные для гиревого спорта срывы мозолей на руках оперативно обрабатывались и фиксировались повязками. Все спорные ситуации также разрешались оперативно и удовлетворительно для всех сторон.За два дня состязаний был разыгран 21 комплект наград. Победителям в общекомандном и индивидуальных зачетах кубки, медали и грамоты вручил врио начальника самарского филиала ЦСКА Роман Махонин.Практически все победители и призеры чемпионата Вооруженных Сил РФ уже в ближайшее время отправятся на Кубок России, который пройдет в Томске с 19 по 21 сентября. Турнир является одним из крупнейших спортивных событий для каждого вида спорта, где готовы выступить и показать своё мастерство ведущие атлеты со всех регионов страны. Также Кубок России станет главной площадкой, где лидеры гиревого спорта России и члены национальной сборной выступят перед поездкой на чемпионат мира.Фото: Вячеслав Хвилинский (ЦСКА/Самара)