Командир спортроты ЦСКА/Самара возглавил сборную ВС РФ на международной гонке на выживание среди военнослужащих
11 июня 2019 13:48
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Сегодня, 11 июня, в венгерском городе Папа стартует международная гонка на выживание среди военнослужащих Military survival run. Соперниками сборной Вооруженных Сил Российской Федерации станут команды Вооруженных Сил из 6 стран.
Всего в соревновании примут участие команды из 15 стран.
Сборная ВС РФ представлена 6 спортсменами (3 женщины/3 мужчины). В состав российской команды вошли армейские спортсмены – тренер спортивной команды (по легкой атлетике и триатлону) капитан медицинской службы Илья Пунич, чемпионка мира в эстафете, победитель регионального чемпионата в командном зачете, победитель чемпионатов ВС РФ по международному военному пятиборью прапорщик Анастасия Конопко, чемпионка и призер чемпионатов ВС РФ по международному военно-морскому пятиборью прапорщик Алина Антонова, а также старший матрос Марина Колесникова (ЮВО), лейтенант Илья Багнюк и прапорщик Дмитрий Эсаулов (оба – ВВО).
Возглавит команду - командир - старший тренер спортивной роты Самарского филиала ЦСКА майор Виталий Киктев. На гонку также отправится тренер команды ВС РФ начальник команды – старший тренер спортивной команды (по военно-прикладным видам спорта) старший лейтенант Алексей Федосеев.
Напомним, что ранее сборная ВС РФ приняла участие в учебно-тренировочном сборе по подготовке к международной гонке на выживание среди военнослужащих Military survival run, который состоялся на базе горнолыжного комплекса «Роза Хутор» в городе Сочи в период с 1 по 9 июня.
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